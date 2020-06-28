В Ашхабаде состоялась премьера оперы «Неджеп оглан»

На сцене Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули состоялась премьера оперы «Неджеп оглан» по одноименному классическому туркменскому дестану (поэме).

Постановка, приуроченная к Дню работников культуры Туркменистана и поэзии Махтумкули Фраги, рассказывает о туркменской школе народной музыки и бахши (певцах), посвятивших жизнь сохранению и изучению и национальных музыкальных традиций.

Новая опера – это результат совместной работы коллектива Музыкально-драматического театра имени Махтумкули, преподавателей и студентов Национальной консерватории имени Маи Кулиевой.

Как пояснили в беседе с журналистами авторы сценической версии старинного дестана – писатель Говшутгельды Данатаров, композитор Нурыгандым Ходжамухаммедов и режиссер-постановщик Айназар Батыров – выбор литературной основы продиктован возможностью обогатить канву оперного повествования самобытным звучанием дутара и характерными приемами народного пения.

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