|27.06.20 09:55
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Туркменистан приступает к развитию возобновляемой энергетики
Богатый на нефтегазовые ресурсы Туркменистан берет курс на развитие возобновляемой энергетики. Два соответствующих постановления на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Первый документ предусматривает в целях разработки обеспечения энергетической стабильности в стране создать межведомственную рабочую группу по разработке национальной стратегии развития возобновляемой энергии. В соответствии с документом МИД Туркменистана разрешено в установленном порядке привлекать международные организации и иные международные структуры к разработке вышеназванной стратегии.
Вторым постановлением главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах (город Абу-Даби) Сердармаммет Гараджаев назначен постоянным представителем Туркменистана при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии.
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