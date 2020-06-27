Туркменистан приступает к развитию возобновляемой энергетики

Богатый на нефтегазовые ресурсы Туркменистан берет курс на развитие возобновляемой энергетики. Два соответствующих постановления на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Первый документ предусматривает в целях разработки обеспечения энергетической стабильности в стране создать межведомственную рабочую группу по разработке национальной стратегии развития возобновляемой энергии. В соответствии с документом МИД Туркменистана разрешено в установленном порядке привлекать международные организации и иные международные структуры к разработке вышеназванной стратегии.

Вторым постановлением главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах (город Абу-Даби) Сердармаммет Гараджаев назначен постоянным представителем Туркменистана при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии.

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