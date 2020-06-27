Глава МИД Туркменистана и специальный советник Генерального секретаря ООН провели переговоры

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу в формате видеосвязи со специальным советником Генерального секретаря ООН по вопросам реформ Йенсом Ванделом.

Стороны обсудили ключевые векторы взаимодействия Туркменистана с ООН и ее специализированными структурами. В частности, стороны отметили важность консолидированных усилий по противодействию пандемии COVID-19 и преодолению вызванных ею социально-экономических последствий. В этой связи, на встрече были обсуждены меры, принимаемые Туркменистаном по профилактике опасных инфекционных заболеваний.

Стороны обсудили деятельность туркменской Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, план обеспечения готовности и реагирования Туркменистана на острое инфекционное заболевание, а также присоединение страны к платформе доступа к технологиям против COVID-19.

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