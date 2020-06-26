Состоялось заседание совместного комитета «Туркменистан - ЕС»

Состоялось 19-е заседание совместного комитета «Туркменистан – Европейский союз» в режиме онлайн. Туркменистан на этой встрече был представлен руководителями Министерства финансов и экономики, МИД, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности. Со стороны ЕС в заседании приняли участие представители Европейской службы внешних связей во главе с заместителем управляющего директора стран Европы и Центральной Азии Люком Девинем.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы преодоления негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса нового типа. В этой связи стороны договорились организовать технологический и информационный обмен для преодоления данной ситуации.

Отдельной темой переговоров стали вопросы расширения сотрудничества в области энергетики, транспорта, коммуникаций и цифровизации. Стороны обсудили возможности увеличения товарооборота, а также развитие партнерства между предпринимательскими структурами Туркменистана и стран ЕС.

Стороны также обменялись мнениями по расширению сотрудничества в области образования и здравоохранения.

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