Министры иностранных дел Туркменистана и Египта провели телефонный разговор

Вопросы развития туркмено-египетских отношений обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Египта Самех Шукри.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран отметили высокий уровень политико-дипломатического диалога и позитивный опыт сотрудничества по линии международных организаций, в частности, ООН. Коллеги отметили необходимость проведения межмидовских консультаций в режиме онлайн в ближайшем будущем.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам противодействия пандемии COVID-19 и преодоления ее социально-экономических последствий.

В этой связи стороны подчеркнули необходимость использования научных, финансовых и других необходимых ресурсов для разрешения сложившейся ситуации.

Также главы дипломатических ведомств Туркменистана и Египта рассмотрели возможности расширения торгово-экономического сотрудничества и поддержания позитивной динамики двустороннего товарооборота.

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