В МИД Туркменистана состоялась встреча с главой представительства Европейского банка реконструкции и развития в Ашхабаде

Вопросы расширения двустороннего сотрудничества были обсуждены в ходе встречи вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова и руководителя Представительства Европейского банка реконструкции и развития в Ашхабаде Фатиха Туркменоглу.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно участия банка в реализации проектов в области энергетики, транспорта, поддержки частного сектора. Стороны особо отметили важность эффективного партнерства в рамках стратегии банка по Туркменистану на период 2019-2024 годов.

В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам взаимодействия в укреплении материально-технической базы поддержки малого и среднего бизнеса в Туркменистане, а также проведения деловых консультаций с участием туркменских предпринимателей.

© TURKMENISTAN.RU, 2020