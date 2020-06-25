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25.06.20 09:35

Глава МИД Туркменистана провел переговоры с руководителем представительства Азиатского банка развития в Ашхабаде

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с директором Постоянного представительства Азиатского банка развития в Туркменистане Чанг Чинг Ю.

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления двустороннего взаимодействия, включая вопросы реализации новых перспективных проектов. В частности, особое внимание было уделено вопросы развития партнерства в банковской сфере, энергетике и на транспорте.

С учетом пандемии коронавируса, стороны также обменялись мнениями по вопросам минимизации влияния CОVID-19 на социально-экономическую ситуацию в регионе и мире. В этой связи был особо отмечены усилия Туркменистана в деле укрепления экономической стабильности в стране и Центрально-Азиатском регионе.

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