Туркменские военнослужащие приняли участие в параде Победы в Москве

На Красной площади в Москве состоялся военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы должен был состояться 9 Мая, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Дата – 24 июня – выбрана неслучайно: именно в этот день 75 лет назад в Москве состоялся легендарный Парад победителей.

Всего в параде Победы приняли участие около 14 тыс. военнослужащих. Перед трибунами прошли 13 расчетов армий мира – военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Два кабриолета «Победа», на которых установили флаги Туркменистана и боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й дивизии 2-го Украинского фронта, в составе которого воевал дед президента Гурбангулы Бердымухамедова Бердымухамед Аннаев, возглавили парадный расчет туркменских военнослужащих на параде. Правительственную делегацию Туркменистана на торжествах в Москве в честь 75-летия Великой Победы возглавил министр обороны страны, генерал-майор Бегенч Гундогдыев.

«Факт участия солдат и офицеров Национальной армии в торжественном параде вызывает у каждого туркменистанца гордость за доблестных сынов нашей земли, внесших достойный вклад в Великую Победу. Отмечая эту славную юбилейную дату, мы отдаем дань глубокого уважения нашим общим героям, проявившим беспримерное мужество и отвагу на полях жесточайших сражений во имя мирной жизни будущих поколений», – подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся 19 июня заседании правительства страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2020