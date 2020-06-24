Состоялись туркмено-узбекские политические консультации в дистанционном формате

Туркменистан и Узбекистан провели двусторонние политические консультации онлайн на уровне заместителей министров иностранных дел.

Стороны выразили обоюдную готовность к тесному партнерству в рамках международных и региональных структур, а также приверженность стран к поддержанию мира, стабильности и безопасности в регионе и в мире. В этой связи была подчеркнута важность политики позитивного нейтралитета Туркменистана.

В ходе обсуждения развития торгово-экономического сотрудничества стороны особое внимание уделили вопросам совершенствования импортно-экспортных операций. Также был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам 15-го заседания совместной Туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В ходе консультаций в числе наиболее перспективных областей взаимодействия стороны обозначили энергетическую, водохозяйственную и транспортно-транзитную сферы. Кроме того, состоялся обмен мнениями по повышению уровня трансграничного взаимодействия в условиях пандемии коронавируса.

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