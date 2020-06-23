Состоялись переговоры между главами внешнеполитических ведомств Туркменистана и ОАЭ

Вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили в ходе переговоров в режиме онлайн вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

Стороны отметили высокий уровень взаимодействия двух стран в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Также была отмечена схожесть позиций сторон по ключевым аспектам региональной и международной повестки. Особое внимание при этом было уделено успешному опыту взаимодействия в рамках ООН и других международных организаций.

Стороны выразили заинтересованность в активизации торгово-экономического партнерства, а также стремление к расширению диалога в культурной и научно-образовательной сфере.

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