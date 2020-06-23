В Туркменистане открылась Неделя культуры – 2020

В административном центре Дашогузского велаята (области) состоялось торжественное открытие Недели культуры. Проводимый ежегодно форум приурочен ко Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, который отмечается 27 июня.

Церемония открытия Недели культуры-2020 состоялась на площади «Героглы» перед дворцом «Рухыет» («Духовность»). Здесь был проведен праздничный концерт, в котором приняли участие известные театральные артисты, популярные фольклорные группы, эстрадные и народные исполнители. В концертную программу вошли народные и современные песни, музыкальная классика, хореографические композиции. Данью уважения великому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги прозвучали в концерте песни, созданные на его стихотворения.

Во второй половине дня торжества в рамках Недели культуры-2020 продолжились в городском парке «Достлук» («Дружба»), где была открыта выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также музейных ценностей.

В ходе Недели культуры-2020 состоятся концерты мастеров искусств, выступления детских творческих коллективов, литературные вечера, театральные постановки, показ художественного кинофильма «Великий Шелковый путь», посещение историко-культурных памятников Дашогузской области и другие мероприятия.

Впервые Неделя культуры, в соответствии с постановлением президента Туркменистана, была проведена в 2013 году в Национальной туристической зоне «Аваза». С той поры она проводится поочередно в областях страны и городе Ашхабаде.

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