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22.06.20 09:44

Президент Туркменистана направил послание первому президенту Казахстана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил письменное послание первому президенту Республики Казахстан, Елбасы Нурсултану Назарбаеву. В нем туркменский лидер подчеркнул, что с глубоким сожалением воспринял весть о заболевании Назарбаева коронавирусной инфекцией.

«Глубоко убежден, что благодаря Вашей жизненной энергии и силе воли, Вы в скором времени, несомненно, победите эту болезнь. В этот трудный момент жизни хочу выразить готовность всемерно поддержать Вас и содействовать в случае необходимости», – подчеркнул глава государства.

Гурбангулы Бердымухамедов пожелал первому президенту Казахстана скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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