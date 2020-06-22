Президент Туркменистана направил послание первому президенту Казахстана Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил письменное послание первому президенту Республики Казахстан, Елбасы Нурсултану Назарбаеву. В нем туркменский лидер подчеркнул, что с глубоким сожалением воспринял весть о заболевании Назарбаева коронавирусной инфекцией. «Глубоко убежден, что благодаря Вашей жизненной энергии и силе воли, Вы в скором времени, несомненно, победите эту болезнь. В этот трудный момент жизни хочу выразить готовность всемерно поддержать Вас и содействовать в случае необходимости», – подчеркнул глава государства. Гурбангулы Бердымухамедов пожелал первому президенту Казахстана скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и долгих лет жизни. © TURKMENISTAN.RU, 2020