На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 59 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 59 сделок на 14 миллионов 523 тысячи долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из США, Великобритании, Китая и Афганистана закупили авиационный керосин производства Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен высокой плотности и полипропилен (ГК «Туркменгаз») стали предметом сделок предпринимателей из Швейцарии и Афганистана. Помимо этого, коммерсантам из России, Турции, Узбекистана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, различные текстильные изделия, одноразовые маски и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства представители деловых кругов из ОАЭ, Турции и Армении приобрели одноразовые маски и хлопчатобумажную пряжу на 6 миллионов 444 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности и полипропилен (ГК «Туркменгаз»), хлопок-волокно на 16 миллионов 790 тысяч манатов.

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