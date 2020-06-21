Президент Туркменистана поздравил российского космонавта с днем рождения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Герою Туркменистана, инструктору-космонавту-испытателю, командиру отряда космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олегу Кононенко по случаю дня его рождения.

«Мы в Туркменистане с особым чувством гордости наблюдаем, как наш соотечественник на протяжении многих лет вносит значительный вклад в развитие мировой космонавтики, вдохновляя молодые поколения на свершение больших достижений», – отметил глава государства.

Туркменский лидер от всего сердца пожелал Олегу Кононенко крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и новых побед в профессиональной деятельности.

© TURKMENISTAN.RU, 2020