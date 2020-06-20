Эксперты Всемирной организации здравоохранения посетят Туркменистан в начале июля

Экспертная группа ВОЗ посетит Туркменистан в первые дни июля этого года. Об этом на брифинге для дипломатов и журналистов по ситуации с коронавирусом в Туркменистане, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел страны Рашид Мередов.

Он отметил, что в эти дни идет подготовка к предстоящему визиту экспертной группы ВОЗ в Туркменистан, и эти вопросы обсуждались на недавней встрече с руководителем офиса ВОЗ в Туркменистане Паулиной Карвовска. В ходе этой встречи был решен ряд организационных, в том числе логистических вопросов.

«Договорились, что в первые дни июля текущего года визит будет осуществлен, туркменская сторона создает для этого все необходимые условия. Мы ждем от наших коллег точной даты визита», – сказал Мередов.

По его словам, принципиальная позиция Туркменистана состоит в том, чтобы эксперты ВОЗ приехали в страну, поработали здесь и дали объективную оценку состоянию дел в Туркменистане.

«Мы к этому готовы. Еще раз подчеркиваю, вопросы логистики, о которых было сказано на прошлой встрече, решены. Мы обеспечиваем приезд экспертной группы в Туркменистан, и после завершения их миссии здесь, мы также обеспечиваем отправку в Европу. Туркменистан готов представить все условия, включая транспортные средства», – заявил глава туркменского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь глава офиса ВОЗ Паулина Карвовска выразила благодарность правительству Туркменистана за вклад в общие усилия по противодействию пандемии и содействие в организации визита экспертной миссии ВОЗ в Туркменистан.

Как сообщают власти Туркменистана, случаи заболевания коронавирусом в стране не зафиксированы.

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