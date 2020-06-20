Состоялось заседание туркмено-российской межправительственной комиссии

Очередное заседание Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству с участием руководителей и представителей министерств и ведомств двух стран состоялось режиме онлайн.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития двустороннего партнерства в торгово-экономической, финансовой и нефтегазовой сферах, а также в электроэнергетике, химической промышленности, транспортно-коммуникационном секторе и сельском хозяйстве. Среди основных тем встречи – увеличение объемов товарооборота, расширение его номенклатуры, стимулирование инвестиционной активности, наращивание контактов по линии предпринимательства.

Участники заседания высказались за укрепление взаимодействия в гуманитарной и научно-технологической сферах. В этой связи был отмечен позитивный опыт взаимодействия в области здравоохранения, включая профилактику и реагирование на инфекционные заболевания, своевременность и эффективность мер, предпринятых в связи с пандемией коронавируса.

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