Туркменистан увеличит производство цемента на 2 миллиона тонн в год

Туркменистан увеличит производительность цементных заводов страны на 2 миллиона тонн цемента в год. Соответствующее постановление, на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Министерству промышленности и строительного производства Туркменистана заключить контракт с частными компаниями на проектирование и строительство вторых очередей Бахерденского и Лебапского цементных заводов. Это позволит увеличить производительность каждого из этих предприятий на 1 миллион тонн цемента в год.

Постановление главы государства предписывает начать строительные работы в июле 2020 года и сдать цементные заводы с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2022 года.

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