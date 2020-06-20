Туркменистан купит грузовой Boeing 777-200F

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства по видеосвязи поздравил вице-премьера, главу МИД Туркменистана Рашида Мередова с 60-летием. Об этом со ссылкой на туркменское телевидение сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru.