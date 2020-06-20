|20.06.20 08:52
|
Туркменистан купит грузовой Boeing 777-200F
В целях модернизации парка воздушных судов и увеличения объемов грузовых рейсов агентство «Туркменские авиалинии» купит грузовой самолет Boeing 777-200F. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ разрешает агентству «Туркменские авиалинии» заключить с германской компанией «Aircraft Finance Germany GmbH» контракт на закупку грузового авиалайнера марки Boeing 777-200F.
© TURKMENISTAN.RU, 2020