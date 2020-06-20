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20.06.20 08:52

Туркменистан купит грузовой Boeing 777-200F

В целях модернизации парка воздушных судов и увеличения объемов грузовых рейсов агентство «Туркменские авиалинии» купит грузовой самолет Boeing 777-200F. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает агентству «Туркменские авиалинии» заключить с германской компанией «Aircraft Finance Germany GmbH» контракт на закупку грузового авиалайнера марки Boeing 777-200F.

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