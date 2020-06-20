Президент Туркменистана не сможет приехать на парад в честь 75-летия Победы в Москву

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не сможет приехать на парад в честь 75-летия Победы в Москву. Об этом туркменский лидер сообщил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину.

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с предстоящими торжествами в честь Праздника Победы, которые состоятся в российской столице 24 июня, и пожелал успешного проведения всех юбилейных мероприятий.

Как подчеркнул Бердымухамедов, в юбилейном военном параде примут участие туркменские военнослужащие, а делегацию Туркменистана на праздничных торжествах возглавит министр обороны генерал-майор Бегенч Гундогдыев. Президент Туркменистана также сказал, что не сможет лично принять участие в общем праздновании 75-летия Великой Победы в Москве.

Это обусловлено тем, что 29 июня туркменскому лидеру исполняется 63 года, то есть, он достигнет возраста пророка Мухаммеда. По сложившимся национальным традициям, эту дату принято отмечать вместе с семьей, родными и близкими. При этом, в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, в Туркменистане приняты карантинные меры, согласно которым каждый человек по возвращении из-за рубежа должен в течение двух недель находиться на самоизоляции, что делает невозможным в настоящее время осуществить визит в зарубежную страну.

В завершение беседы Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга и народов двух государств.

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