Представители стран Центральной Азии обсудили вопросы взаимодействия в рамках программы ЦАРЭС

Вопросы взаимодействия в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) были обсуждены в ходе консультативного совещания онлайн национальных координаторов программы. Встреча была инициирована Азиатским банком развития (АБР). В ней с туркменской стороны приняли участие руководители Министерства финансов и экономики.

Участники переговоров были ознакомлены с реализованными проектами программы ЦАРЭС в сферах экономики, торговли, энергетики, туризма и создания транспортных коридоров. Особое внимание было уделено мерам, принимаемым совместно с АБР в области здравоохранения по реагированию на пандемию СОVID-19.

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