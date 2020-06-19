Представители Туркменистана и ЕС обсудили диалог в области прав человека

Состоялось очередное заседание в рамках Диалога по правам человека «Туркменистан – Европейский союз» в формате видеоконференции. Во встрече с туркменской стороны приняли участие омбудсмен Туркменистана, руководители и представители Меджлиса (парламента), МИД и ряда других ведомств. Европейская сторона на заседании была представлена сотрудниками Европейской службы внешнеполитической деятельности и офиса Европейского союза в Туркменистане.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам развития гражданского общества, верховенства закона, судебной реформы и взаимодействия сторон в противодействии пандемии COVID-19.

В рамках переговоров также были обсуждены вопросы всестороннего содействия обеспечению экономических, социальных и культурных прав людей в рамках международных и локальных документов. Это, в первую очередь, национальные планы действий по обеспечению гендерного равенства на 2015-2020 годы, в области прав человека на 2016-2020 годы, по противодействию торговле людьми на 2020-2022 годы, по реализации прав детей на 2018-2022 годы, по раннему развитию ребенка на 2020-2025 годы и другие.

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