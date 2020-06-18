Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в Ашхабаде и Туркменбаши

Гражданам России, находящимся в Туркменистане, будет предоставлена возможность участия в голосовании по конституционным поправкам 1 июля. Об этом сообщает Посольство Российской Федерации в Туркменистане. Для проведения голосования в Ашхабаде и Туркменбаши откроются избирательные пункты, которые будут работать 1 июля с 8.00 до 20.00.

Чтобы проголосовать, гражданам РФ, достигшим 18 лет, необходимо предъявить действующий российский паспорт (заграничный, дипломатический или служебный), а при его отсутствии – свидетельство на въезд (возвращение) в РФ или паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о наличии гражданства России.

Избирательные участки будут открыты в Ашхабаде по адресу проспект Сапармурата Туркменбаши, 11 и в Туркменбаши – улица Махтумкули, 81а.

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