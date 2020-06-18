В Ашхабаде и Гумдаге открылись магазины текстильной промышленности

Торжественное открытие специализированных магазинов Министерства текстильной промышленности Туркменистана состоялось в Ашхабаде и в городе Гумдаге Балканского велаята (области). В новых торговых комплексах представлен широкий ассортимент экологически чистой, высококачественной, пользующейся стабильным потребительским спросом текстильной продукции местного производства.

В новых торговых предприятиях можно будет приобрести товары национальных брендов, получивших в последнее время широкую известность. В их числе – швейно-трикотажные изделия марки «Гала» Геокдепинского текстильного комплекса, «Гоза» Ашхабадского текстильного предприятия, «Бедев» Туркменбашинского джинсового комплекса, «Ениш» Марыйской фабрики и продукцию Ашхабадской фабрики по производству панбархата. Это летняя, мужская и женская одежда, а также спортивная форма для студентов с учетом специфики каждого вуза.

Ассортимент представленных здесь товаров составлен на основе детального изучения спроса покупателей, все чаще отдающих предпочтение продукции туркменских производителей. В просторных и светлых торговых залах новых магазинов предусмотрены максимальные удобства для посетителей, которые смогут приобрести здесь продукцию за наличный и безналичный расчет.

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