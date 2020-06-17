Туркменистан продлил отмену всех международных авиарейсов до 20 июля

Российское представительство «Туркменских авиалиний» сообщило, что в связи с пандемией COVID-19 и в целях безопасности пассажиров Туркменистан продлевает отмену всех международных рейсов авиакомпании до 20 июля 2020 года включительно. Ранее международные авиарейсы были отменены до 20 июня.

«Пассажиры отмененных рейсов могут оформить заявление на возврат или дождаться возобновления полетов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы», – сообщается на сайте авиакомпании.

Таким образом, отменяются все рейсы в Ашхабад и обратно по направлениям в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт-на-Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок.

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