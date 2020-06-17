Представители МИД Туркменистана и Торговой палаты «Франция – Туркменистан» провели переговоры онлайн

Вопросы развития туркмено-французских торгово-экономических отношений были обсуждены в формате видеоконференции между представителями МИД Туркменистана и Торговой палаты «Франция – Туркменистан».

В ходе переговоров стороны обсудили уровень торгово-экономических отношений двух стран, а также обменялись мнениями о возможностях реализации совместных проектов в торговле, инвестиционной и нефтегазовой сферах. Стороны выразили готовность участвовать в таких формах двустороннего сотрудничества, как прямые инвестиции, создание совместных предприятий, проектное и структурное финансирование.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам смягчения карантинных ограничений, наложенных в связи с пандемией на производственные секторы национальных экономик, и сохранения рабочих мест.

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