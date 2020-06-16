Президент Туркменистана принял участие в открытии новой зоны отдыха на Золотом озере

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия комплекса объектов инфраструктуры отдыха, построенного на берегу озера, расположенного на северной окраине Ашхабада.

Глава государства поздравил участников церемонии с открытием базы отдыха и сообщил о решении назвать расположенное здесь озеро Алтын кель (Золотое озеро). Отметив, что создание современной зоны отдыха на берегу озера является началом больших преобразований, намеченных в этом районе, Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что это место станет очень популярным среди ашхабадцев и гостей столицы.

Старт первому этапу строительства современных сооружений, предназначенных для отдыха горожан, был дан президентом Туркменистана 28 мая этого года во время рабочей поездки по столице.

На данный момент здесь полностью завершено строительство площадок для спортивных занятий детей, домиков отдыха, медпунктов, пунктов наблюдения для спасательных служб, продовольственных и других магазинов, жилых помещений для работников, автостоянки на 160 мест.

Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии открытия поручил соответствующим руководителям провести брифинг для СМИ в целях подробного освещения в прессе открытия новой зоны отдыха и всех связанных с ее функционированием вопросов. Также глава государства дал распоряжение подготовить подробный проект следующего этапа застройки побережья озера, который будет рассмотрен в сентябре, и в случае утверждения, будет принято решение о дальнейшем расширении зоны отдыха.

Затем на церемонии выступил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов. Он сообщил, что желающие отдохнуть на берегу озера должны пройти медицинское обследование и получить соответствующую справку, действительную в течение 14 дней. Граждане Туркменистана могут пройти медобследование в студенческом Доме здоровья, а иностранные граждане – в столичном Международном центре лечения заболеваний органов головы и шеи. Также министр подчеркнул, что на всей территории зоны отдыха проведены работы по дезинфекции, и подобные мероприятия будут осуществляться здесь на регулярной основе. Отдыхающие должны представить справки о состоянии здоровья на двух пунктах входа в зону отдыха, организованных МВД. Режим купания в озере установлен с 9 до 19 часов.

Также на церемонии было сообщено об организации здесь торгового обслуживания, транспортного сообщения, работы спасательной службы и о порядке предоставления напрокат лодок и иных плавсредств.

Затем глава государства, перерезав символическую ленту, открыл зону отдыха и прошел по территории комплекса. А новый центр отдыха на берегу Золотого озера принял первых отдыхающих.

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