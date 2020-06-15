На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 37 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 37 сделок на 10 миллионов 381 тысячу долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана закупили авиационный керосин, прямогонный бензин, автобензин и сжиженный газ, выработанные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен различных марок (ГК «Туркменгаз») стал предметом сделок предпринимателей из Российской Федерации, ОАЭ и Афганистана.

Помимо этого, за иностранную валюту коммерсантам из России, Великобритании, Турции, Азербайджана и Киргизии были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из ОАЭ, Турции, Армении приобрели ковровые изделия и хлопчатобумажную пряжу на 7 миллионов 868 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полипропилен на 2 миллиона 200 тысяч манатов.

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