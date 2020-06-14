В Ашхабаде состоялись торжества по случаю выпуска в Военной академии и вузах силовых ведомств Туркменистана

В Ашхабаде состоялась церемония чествования выпускников Военной академии Туркменистана, вузов силовых ведомств страны, а также факультета военной медицины Государственного медицинского университета имени Мырата Каррыева.

Мероприятия начались с церемонии возложения цветов к памятнику фронтовику и педагогу Бердымухамеду Аннаеву, установленному в специализированной военной школе №1. Затем торжества продолжились в мемориальном комплексе «Народная память». Офицеры и курсанты возложили здесь цветы к памятникам воинской славы.

После этого в торжественной обстановке состоялось вручение выпускникам этого года дипломов о высшем профессиональном образовании, нагрудных знаков и офицерских удостоверений. Молодые офицеры принесли клятву верности Родине и туркменскому народу.

Выпускников вузов силовых ведомств с окончанием учебы поздравил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«Наш мужественный народ в течение всей своей многотысячелетней истории высоко чтил и с огромным уважением относился к защитникам родной земли, отдавая дань памяти их отваге и героизму. И эти благородные традиции получили достойное продолжение в современную эпоху», – говорится в поздравлении главы государства.

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