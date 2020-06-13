В Туркменистане отметили День науки

Международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эпоху могущества и счастья», традиционно проводимая в Туркменистане в честь Дня науки, в этом году состоялась в режиме онлайн с участием зарубежных делегатов форума.

В конференции приняли участие ученые из двадцати стран, в числе которых Россия, Япония, Республика Корея, Италия, Испания, Турция, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Индия.

В ходе пленарного заседания выступившие затронули проблемы международного научно-технического сотрудничества, прежде всего в области создания высокотехнологичных производств, использования цифровых технологий в социальной сфере, формирования общей академической платформы и сетевых сервисов для решения приоритетных научно-технических задач в масштабе региона и мира.

В частности, были обсуждены вопросы повышения эффективности разработок в сфере альтернативной энергетики, фармацевтики, переработки минерального сырья. Особый акцент в том числе туркменскими докладчиками был сделан на задачах цифровизации экономики и социальной сферы.

Зарубежные ученые выразили готовность к широкому партнерству с туркменскими коллегами, отметив наличие в Туркменистане современной научной инфраструктуры, а также возможностей для инновационной деятельности в области развития науки.

Участников научного форума с Днем науки поздравил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В поздравлении главы государства отмечается, что Туркменистан последовательно укрепляет сотрудничество в области науки, техники и инновационных технологий с крупными международными структурами и ведущими научно-образовательными центрами мира.

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