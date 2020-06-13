Туркменистан принял участие в переговорах с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности

МИД Туркменистана приняло участие в онлайн-встрече Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы, связанные с консолидацией усилий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Также стороны обсудили нынешнее положение и перспективы сотрудничества стран региона с Европейским союзом в рамках реализации стратегии ЕС для Центральной Азии.

Туркменская сторона изложила приоритетные позиции Туркменистана в этих вопросах, а также обозначила ряд региональных и международных инициатив, продвигаемых Ашхабадом на площадках ООН, Всемирной организации здравоохранения и в других многосторонних форматах. Речь в частности шла об использовании возможностей научной дипломатии в деле противодействия распространению коронавируса.

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