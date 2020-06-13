|13.06.20 08:06
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Президент Туркменистана наградил победителей молодежного научного конкурса
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в целях стимулирования стремления молодежи к научной деятельности, а также в честь Дня науки подписал постановление об итогах конкурса научных работ.
В соответствии с документом группа сотрудников научных институтов и студентов вузов объявлена победителями конкурса научных работ, проведенного в 2020 году Академией наук Туркменистана и Центральным советом Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.
Документ также предписывает наградить победителей молодежного научного конкурса ноутбуками, а расходы на эти цели финансировать за счет средств Фонда президента Туркменистана по поддержке молодых ученых.
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