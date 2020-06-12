Заместители министров иностранных дел стран Центральной Азии обсудили региональные проблемы

Заместители министров иностранных дел стран Центральной Азии в ходе переговоров в формате онлайн обсудили региональные проблемы. Во встрече также приняли участие руководители и представители ряда структурных подразделений ООН и ОБСЕ.

Стороны отметили актуальность данного формата регионального общения, зарекомендовавшего себя в качестве эффективной площадки для обсуждения важных вопросов взаимодействия на региональном и глобальном уровнях. Особое внимание на переговорах было уделено вопросам мирного урегулирования ситуации в Афганистане. В этой связи была подчеркнута важность позиции Туркменистана, продвигающего международные инициативы по возрождению под эгидой ООН социально-экономической сферы соседнего государства.

Одной из тем встречи стал обзор видения правительств центральноазиатских стран вопросов афганской проблематики, а также роли ООН в поддержке региональных усилий по урегулированию ситуации в Афганистане.

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