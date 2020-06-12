Состоялись туркмено-китайские межмидовские консультации в формате онлайн Широкий круг вопросов развития партнерства на двусторонней и многосторонней основе был рассмотрен в ходе туркмено-китайских межмидовских консультаций, состоявшихся в формате видеоконференции. Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, обозначив в числе приоритетных направлений торгово-экономические связи, нефтегазовую сферу, телекоммуникации, здравоохранение, науку, образование и культуру. Стороны рассмотрели возможность проведения в ближайшем будущем очередного заседания Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству. Касаясь актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, участники встречи уделили особое внимание противостоянию пандемии коронавирусной инфекции. В этой связи была подчеркнута важность инициативы Туркменистана по раскрытию потенциала научной дипломатии в борьбе с глобальным распространением COVID-19. © TURKMENISTAN.RU, 2020