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12.06.20 08:04

Состоялись туркмено-китайские межмидовские консультации в формате онлайн

Широкий круг вопросов развития партнерства на двусторонней и многосторонней основе был рассмотрен в ходе туркмено-китайских межмидовских консультаций, состоявшихся в формате видеоконференции.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, обозначив в числе приоритетных направлений торгово-экономические связи, нефтегазовую сферу, телекоммуникации, здравоохранение, науку, образование и культуру. Стороны рассмотрели возможность проведения в ближайшем будущем очередного заседания Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству.

Касаясь актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, участники встречи уделили особое внимание противостоянию пандемии коронавирусной инфекции. В этой связи была подчеркнута важность инициативы Туркменистана по раскрытию потенциала научной дипломатии в борьбе с глобальным распространением COVID-19.

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