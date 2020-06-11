Состоялось открытие автомобильного моста на туркмено-иранской границе

На контрольно-пропускном пункте «Серахс – Серахс», расположенном на границе Туркменистана и Ирана, состоялась церемония открытия автомобильного моста через приграничную реку Теджен.

Общая протяженность нового моста составляет 96 метров, ширина – 15,1 метра. По своим инженерно-техническим и эксплуатационным параметрам объект соответствует международным стандартам и предназначен для переправы автотранспорта, в том числе большегрузных крупнотоннажных машин, следующих из зарубежных стран транзитом через территорию Туркменистана и Ирана.

Для осуществления транзитных перевозок в соответствии с санитарно-эпидемиологическими мерами, принятыми в целях недопущения на территорию Туркменистана коронавируса, грузы на контрольно-пропускном пункте после дезинфекции перегружаются на туркменские автомобили, доставляются до госграницы и передаются зарубежным грузополучателям.

В тот же день состоялась встреча по видеосвязи представителей правительства Туркменистана и администраций Ахалского велаята (области) с представителями правительства Ирана и администрации провинции Хорасан-Резави.

Отметив важность ввода в строй автомобильного моста через реку Теджен, участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в транспортной и торгово-экономической сферах. В частности, были рассмотрены меры по активизации грузовых перевозок, эффективному использованию логистической инфраструктуры и обеспечению безопасности на контрольно-пропускных пунктах туркмено-иранской границы с учетом эпидемиологической ситуации.

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