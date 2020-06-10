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10.06.20 09:32

Представители туркменского бизнеса провели переговоры с руководством Ассоциации предпринимателей Франции

Состоялись переговоры в режиме видеосвязи между руководством Торгово-промышленной палаты Туркменистана и Союза промышленников и предпринимателей страны с генеральным секретарем Ассоциации предпринимателей Франции Medef International Жеральдин Лэмбле.

В ходе встречи глава Medef International подчеркнула, что крупные французские компании заинтересованы в расширении прямых контактов с партнерами из Туркменистана. В этой связи стороны рассмотрели вопросы проведения в формате онлайн совместного туркмено-французского бизнес-форума с участием государственных и частных структур двух стран и выразили уверенность в успешном продвижении взаимовыгодного сотрудничества.

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