Представители туркменского бизнеса провели переговоры с руководством Ассоциации предпринимателей Франции Состоялись переговоры в режиме видеосвязи между руководством Торгово-промышленной палаты Туркменистана и Союза промышленников и предпринимателей страны с генеральным секретарем Ассоциации предпринимателей Франции Medef International Жеральдин Лэмбле. В ходе встречи глава Medef International подчеркнула, что крупные французские компании заинтересованы в расширении прямых контактов с партнерами из Туркменистана. В этой связи стороны рассмотрели вопросы проведения в формате онлайн совместного туркмено-французского бизнес-форума с участием государственных и частных структур двух стран и выразили уверенность в успешном продвижении взаимовыгодного сотрудничества. © TURKMENISTAN.RU, 2020