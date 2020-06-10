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10.06.20 08:11

Представители туркменского парламента приняли участие во встрече онлайн под эгидой Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Депутаты Меджлиса (парламента) Туркменистана приняли участие в онлайн-встрече Парламентской ассамблеи ОБСЕ с делегациями парламентов государств Центральной Азии.

В ходе переговоров стороны подчеркнули важность укрепления межпарламентского взаимодействия и обсудили вопросы проведения совместных мероприятий в ближайшую перспективу.

Также парламентарии рассмотрели вопросы реализации мер по противодействию пандемии COVID-19 и восстановления глобальной экономики. В ходе встречи свои комментарии по этой проблематике дали специалисты секретариата ОБСЕ.

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