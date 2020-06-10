Представители туркменского парламента приняли участие во встрече онлайн под эгидой Парламентской ассамблеи ОБСЕ Депутаты Меджлиса (парламента) Туркменистана приняли участие в онлайн-встрече Парламентской ассамблеи ОБСЕ с делегациями парламентов государств Центральной Азии. В ходе переговоров стороны подчеркнули важность укрепления межпарламентского взаимодействия и обсудили вопросы проведения совместных мероприятий в ближайшую перспективу. Также парламентарии рассмотрели вопросы реализации мер по противодействию пандемии COVID-19 и восстановления глобальной экономики. В ходе встречи свои комментарии по этой проблематике дали специалисты секретариата ОБСЕ. © TURKMENISTAN.RU, 2020