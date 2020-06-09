|09.06.20 09:35
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Путин наградил посла России в Туркменистане орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил посла России в Туркменистане Александра Блохина орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает РИА «Новости».
«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю государственную службу наградить орденом Почета Блохина Александра Викторовича – Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Туркменистане», – говорится в указе.
Блохин был назначен послом в Туркменистане указом президента в 2011 году.
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