Путин наградил посла России в Туркменистане орденом Почета Президент России Владимир Путин наградил посла России в Туркменистане Александра Блохина орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает РИА «Новости». «За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю государственную службу наградить орденом Почета Блохина Александра Викторовича – Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Туркменистане», – говорится в указе. Блохин был назначен послом в Туркменистане указом президента в 2011 году. © TURKMENISTAN.RU, 2020