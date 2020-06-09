Ашхабадский «Джинсовый комплекс» выпустил новинки летнего сезона

К выпуску новой линии модной летней одежды приступил коллектив «Джинсового комплекса» в Ашхабаде. Это мужские, женские брюки, детские комбинезоны и шорты, рубашки для детей и взрослых, детские платья и сарафаны с вышивками и узорами на основе лазерной технологии.

Стильные туркменские джинсы и другая одежда, выпускаемая на предприятии, изготавливаются по европейским лекалам из высококачественного местного текстиля на современном оборудовании из Германии, Швейцарии и Японии. Изделия привлекают потребителей своим современным дизайном, они выполнены из тонкой «дышащей» ткани, их очень удобно носить в жаркое время года. За счет использования новых технологий здесь налажен выпуск высококачественной хлопчатобумажной пряжи с добавлением лайкры и различных видов джинсовых тканей.

Высокое качество и экологичность продукции комплекса из джинсовой ткани делают ее конкурентной в мире. Заказы поступают из Польши, Греции, Англии и США.

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