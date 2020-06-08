На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 76 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 76 сделок на 31 миллион 352 тысячи долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из России приобрели полипропилен, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а предприниматели из Афганистана и Белиза – тяжелый вакуумный газойль производства Сейдинского НПЗ. Полиэтилен высокой плотности, полипропилен и автобензин марки ЭКО-93 (ГК «Туркменгаз») стали предметами сделок бизнесменов из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана. Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Великобритании, Турции, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и Грузии были реализованы хлопчатобумажная пряжа и бесцветное листовое стекло.

За манатные средства предприниматели из Великобритании, ОАЭ, Белиза, Китая и Афганистана приобрели хлопчатобумажную пряжу и ковровые изделия ручной выработки на 10 миллионов 184 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен и полипропилен (ГК «Туркменгаз»), а также хлопок-волокно и линт хлопковый. Сумма сделок составила 139 миллионов 596 тысяч манатов.

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