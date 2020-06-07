В Ашхабаде в День русского языка возложили цветы к памятнику Александру Пушкину

В День русского языка сотрудники Посольства России в Туркменистане, преподаватели и ученики Туркмено-российской школы имени А. С. Пушкина возложили цветы к памятнику Александру Пушкину в Ашхабаде.

Этот памятник, созданный скульптором Берто по проекту инженера Бутузова, был установлен в туркменской столице в 1911 году и сегодня является старейшим монументом города.

После возложения цветов праздничные мероприятия продолжились в Туркмено-российской школе имени Пушкина. Здесь в актовом зале школы учащиеся старших классов читали отрывки из произведений поэта и других авторов о самом Пушкине, а профессиональные артисты исполнили романсы на стихи поэта. По окончании выступления всем исполнителям были вручены памятные подарки.

В заключение праздника дипломаты, учителя, ученики и гости праздника возложили цветы к памятнику Александру Пушкину, установленному в фойе школы. Бронзовая статуя поэта была подарена Туркмено-российской школе известным туркменским скульптором Нурмухамметом Атаевым осенью прошлого года.

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