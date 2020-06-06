В МИД Туркменистана состоялись переговоры онлайн с руководством Санкт-Петербурга

В МИД Туркменистана состоялись переговоры в формате онлайн с представителями правительства Санкт-Петербурга. Во встрече принял участие министр промышленности и строительного производства Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Стороны обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества с учетом расширения прямого экономического сотрудничества между Туркменистаном и регионами Российской Федерации. В частности, были определены меры по активизации сотрудничества в сферах транспорта и строительства.

Особое внимание стороны уделили вопросам интенсификации международного научного диалога в борьбе с пандемией. Здесь была отмечена актуальность туркменской инициативы о создании совета ученых-медиков в целях использования в борьбе с пандемией механизмов научной дипломатии.

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