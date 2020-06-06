В МИД Туркменистана обсудили вопросы готовности и реагирования страны на COVID-19

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел брифинг для иностранных дипломатов и журналистов по вопросам реализации плана обеспечения готовности и реагирования Туркменистана на COVID-19.

На встрече было подчеркнуто, что данный документ был разработан в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и имеет особое значение для совместного противодействия пандемии коронавируса. Была подчеркнута важность проведения регулярных консультаций по мониторингу исполнения целей и мероприятий, заложенных в этом плане, их организационному и материально-техническому обеспечению.

Особое внимание на брифинге было уделено вопросам создания платформы доступа к технологиям против COVID-19, озвученным Генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом 29 мая текущего года. Официально заявив о присоединении Туркменистана к данной платформе, глава туркменского внешнеполитического ведомства страны отметил, что это соответствует предложениям Ашхабада о продвижении инструментов научной дипломатии, включая создание международного совета ученых-медиков.

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