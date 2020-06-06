В Туркменистане стартовала уборка хлеба

В Туркменистане дан старт зерноуборочной страде. В этом году туркменским хлеборобам предстоит с 690 тысяч гектаров, отведенных под озимые, собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна.

В целом по стране в уборке задействованы 2220 зерноуборочных комбайнов Claas, John Deere, Case и New Holland. Использование высокопроизводительной техники в две смены должно позволить земледельцам быстро и без потерь собрать урожай. В период жатвы сотни передвижных ремонтно-механических бригад круглосуточно обслуживают хлебоуборочные комбайны, обеспечивая их всем необходимым – топливом, горюче-смазочными материалами и запчастями.

Доставку пшеницы на 156 приемных пунктов, в амбары и на элеваторы обеспечивают свыше 11 тысяч грузовых машин, выделенных различными министерствами и отраслевыми ведомствами. К началу жатвы подготовлены также лаборатории, где специалисты Главной государственной службы «Туркменские стандарты» определяют качество поступающего зерна. Своевременный расчет с хлеборобами за сданный урожай осуществляется через местные отделения государственного коммерческого банка «Дайханбанк».

© TURKMENISTAN.RU, 2020