Состоялись туркмено-российские межмидовские консультации в формате онлайн

Состоялись консультации в формате онлайн между министерствами иностранных дел Туркменистана и России на уровне заместителей министров.

В ходе переговоров стороны обсудили ряд актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества. Особое внимание стороны уделили укреплению взаимодействия в сфере решения задач, вызванных пандемией коронавируса.

В частности, были обсуждены вопросы партнерства в рамках международных организаций, прежде всего ООН, ОБСЕ и т.д. В этой связи была подчеркнута приверженность сторон поиску эффективных, многосторонних механизмов для поддержания стабильности, экономического роста и безопасности в регионе и в мире.

Дипломаты также отметили важную роль Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. Встреча онлайн сопредседателей этой комиссии намечена на ближайшие дни.

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