Туркменские посольства в иностранных государствах провели мероприятия в честь Всемирного дня велосипеда, учрежденного в 2018 году резолюцией Генассамблеи ООН по инициативе Туркменистана.

Так, в Минске, в Белорусском государственном университете физической культуры при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Республике Беларусь состоялся велопробег, приуроченный к Всемирному дню велосипеда. В числе участников велопробега были студенты Белорусского государственного университета физической культуры и члены национальной сборной команды Республики Беларусь по велоспорту. Гости праздника спорта отметили важность Всемирного дня велосипеда, поблагодарили участников за проявленную инициативу.

А в парке «Туркменистан» в Анкаре состоялся велопробег, организованный Посольством Туркменистана в Турецкой Республике. В акции приняли участие сотрудники дипмиссии, туркменские студенты, обучающиеся в вузах Анкары, представители администрации турецкой столицы и журналисты. Велопробег, дистанция которого составила 10 километров, финишировал возле памятника туркменского поэту и мыслителю Махтумкули, установленного в этом парковом комплексе.

В пекинском музее «Сад мира» (Peace Garden Museum) Посольство Туркменистана в КНР совместно с Китайским фондом мира и Пекинским международным фондом культуры мира провели тожественное мероприятие на тему «Международный день велосипеда на Великом Шелковом пути: мир, доверие и солидарность». Китайская сторона поблагодарила туркменское посольство за инициативу проведения столь важного события, а также деятельность по активизации мультикультурного сотрудничества на площадке Фонда мира.

Посольство Туркменистана во Франции организовало велопробег в честь Всемирного дня велосипеда, в котором приняли участие сотрудники дипломатической миссии и члены их семей, представители туркменской диаспоры, а также ряда посольств, аккредитованных в Париже. Всем участникам акции вручены памятные подарки.

Также Посольство Туркменистана в Республике Узбекистан организовало велопробег в Ташкенте. В праздничной акции приняли участие сотрудники дипломатической миссии, представители туркменской молодёжи, обучающиеся в вузах Узбекистана, а также члены туркменской диаспоры. Дистанция пробега, пролегавшего по центральному парку узбекской столицы, составила 5 километров.

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