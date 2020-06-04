Туркменистан и Россия обсудили вопросы противодействия финансированию терроризма

Актуальные вопросы двустороннего партнерства в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма обсуждены в ходе переговоров в формате онлайн между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Федеральной службой по финансовому мониторингу России.

Участники вебинара отметили эффективный характер совместного взаимодействия в области борьбы с вызовами современности. В частности, стороны подчеркнули, что туркмено-российское сотрудничество в области противодействия финансированию терроризма способствует укреплению экономической стабильности и обеспечению международной безопасности в региональном и международном измерении.

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