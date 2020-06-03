В Ашхабаде открыт монумент велосипеду

Президент Гурбангулы Бердымухамедов открыл монумент велосипеду, возведенный в юго-западной части Ашхабада в честь Всемирного дня велосипеда.

В церемонии открытия приняли участие члены правительства, депутаты национального парламента, главы и представители дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, ректоры и студенты вузов, а также жители столицы.

Гурбангулы Бердымухамедов на открытии монумента поздравил всех участников торжества с Всемирным днем велосипеда. Глава государства подчеркнул, что в Туркменском государстве много внимания уделяется развитию физкультуры и спорта с тем, чтобы укреплять здоровье населения страны, пропагандировать принципы здорового образа жизни и через это растить физически и нравственно здоровую молодежь.

Затем глава государства дал старт массовому велопробегу по улицам Ашхабада и лично возглавил его. Многотысячная колонна велосипедистов во главе с туркменским лидером проехала по магистралям столицы, вдоль которых выступали с концертными номерами известные музыкальные коллективы. Финишировал 12-километровый велопробег в центре столицы.

Массовые велопробеги в честь Всемирного дня велосипеда прошли во всех регионах страны. Всемирный день велосипеда был учрежден по инициативе Ашхабада единогласной резолюцией на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в апреле 2018 года.

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