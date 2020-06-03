Вице-премьеры Туркменистана и Татарстана обсудили вопросы наращивания экономического сотрудничества

Вопросы дальнейшего наращивания экономического взаимодействия стали главной темой переговоров в формате онлайн между вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым и вице-премьером, министром промышленности и торговли Татарстана Альбертом Каримовым.

Во встрече также приняли участие руководители государственных концернов «Туркменхимия» и «Туркменнефть», агентств «Туркменские морские и речные пути» и «Туркменавтотранспорт», а также Генерального консульства Туркменистана в РФ (г. Казань).

Участники встречи подтвердили обоюдное стремление к углублению двусторонних отношений в торгово-экономическом и гуманитарном направлениях. Отдельной темой обсуждения стали инвестиционные проекты в ведущих отраслях национальной экономики Туркменистана, в том числе в химической индустрии, промышленности, образовании и транспортном секторе.

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