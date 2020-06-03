Международный союз велосипедистов наградил президента Туркменистана за вклад в развитие велоспорта

Международный союз велосипедистов (UCI) наградил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова высшей наградой союза за неоценимый вклад в развитие мирового велоспорта. Об этом главе государства сообщил во время встречи в формате онлайн президент UCI Давид Лаппартьен.

По его словам, руководящий комитет UCI единогласно принял решение о награждении Бердымухамедова в знак признания его заслуг и масштабной деятельности в популяризации велосипедного спорта. Лаппартьен отметил, что с 2007 года никто не был удостоен данной награды.

Руководитель UCI выразил сожаление, что не может лично вручить эту награду президенту из-за ситуации с пандемией и поблагодарил его за возможность проведения в Ашхабаде в 2021 году чемпионата мира по трековым велогонкам.

Он также поблагодарил Туркменистан за инициативу учреждения Всемирного дня велосипеда (отмечается 3 июня), которая было поддержана и закреплена резолюцией Генассамблеи ООН в 2018 году.

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