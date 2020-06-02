Главы МИД Туркменистана и Украины обсудили по телефону вопросы развития двустороннего партнерства

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудил перспективы туркмено-украинского сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Министры иностранных дел Туркменистана и Украины особо отметили важность взаимной поддержки инициатив и начинаний двух государств на площадках международных организаций, в первую очередь в ООН. Стороны подчеркнули важность продолжения межмидовских консультаций, возобновления регулярных встреч представителей государственного и частного сектора двух стран, на начальном этапе – в режиме видеосвязи.

Министры также обсудили сотрудничество в борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции и активизацию механизмов всеобщего взаимодействия по совместному противодействию пандемии.

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